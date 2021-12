O atleta de basquete Edinei Moreira Bahia, de 30 anos, foi enterrado nesta terça-feira, 7, na Quinta dos Lázaro, em Salvador. Ele foi executado com um tiro no peito, na madrugada do domingo, 5, no bairro do Rio Vermelho, após se desentender com o suposto policial, por causa de um balde de cervejas.

O corpo de Edinei foi sepultado sob clima de muita revolta e comoção. “Meu filho! Devolva meu filho! Está doendo, Edinei, está doendo”, gritou a mãe do rapaz, Vanda Moreira, 50, de joelhos em frente à gaveta onde o filho foi sepultado.

Ela desmaiou e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Muito abalada, a esposa de Edinei, Janecleia Santos, 27, também precisou ser amparada. Ela disse que não irá descansar enquanto o assassino do marido não estiver preso.

Investigação

O homem suspeito de matar o atleta é um policial militar lotado na 41ª CIPM (Federação), segundo afirmou um policial civil, sob anonimato. O desentendimento teria ocorrido em uma boate, próximo ao Largo de Santana. Mas o crime foi praticado do lado de fora, logo após Edinei e os amigos saírem do espaço.

A reportagem tentou confirmar essa informação com as polícias civil e militar e com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA), mas não obteve êxito. Até a noite desta terça, nenhum suspeito havia sido preso.

“O cara chegou e disse: ‘você vai ser o primeiro’ e deu um tiro à queima-roupa. O tiro pegou no coração dele. Depois efetuou outros disparos”, contou o motorista Daniel Abraão, 37, amigo de Edinei. A vítima morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

Na mesma ação, o ambulante Rui Moreira Bispo, 62, e José Raimundo de Jesus, 29, também foram baleados e levados ao HGE. Rui, ferido em um das pernas, recebeu alta no mesmo dia. Já o estado de saúde de José, atingido nas costas e nos pés, não foi informado.

Andrezza Moura Corpo de atleta de basquete é sepultado na Quinta dos Lázaros

