Corpo de assessor é encontrado com marcas de tiros em Patamares

O assessor parlamentar, Michel Batista de Sá, de 35 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã desta sexta-feira, 17, atrás do Condomínio Jardim Mediterrâneo, na Avenida Tamburugy, no bairro de Patamares, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do servidor público foi localizado por volta das 6h30 da manhã, sem documentos e com lesões provocadas por projéteis de arma de fogo na cabeça.

Segundo informações iniciais, a vítima saiu para efetuar a venda de um automóvel na quinta, 16, e desapareceu. Michel teria marcado um encontro com o possível comprador no Shopping Paralela.

Até a conclusão do levantamento cadavérico, o carro de Michel não havia sido localizado. No entanto, a reportagem de A TARDE apurou que veículo foi encontrado, à tarde, em uma via atrás do Shopping Bela Vista, em Pernambués.

O sepultamento de Michel está previsto para ocorrer às 11h deste sábado, no Cemitério Jardim da Saudade. No início da noite desta sexta, parentes e amigos aguardavam o corpo do assessor chegar à Capela D do cemitério para iniciar o velório. Eles preferiram não conversar com a reportagem.

Ele era assessor na diretoria da Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb) desde março de 2017. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

