Corpo de Albergaria é enterrado no Cemitério Campo Santo

Sob um clima de descontração e depoimentos de colegas da academia, amigos e vizinhos, o corpo do antropólogo baiano Roberto Albergaria de Oliveira, 63, foi enterrado neste domingo, 5, no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

Para fazer jus à figura, o sepultamento - que ocorreu por volta das 11h - foi marcado pela irreverência, com direito a anedotas e leitura de memorial.

"Certa vez, ele disse a um amigo que não queria ninguém em seu enterro. Então, não poderíamos deixar de fazer a última pirraça a esse grande pirraceiro baiano que se foi e vai deixar muitas saudades", discursou o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo César Miguez.

O reitor da Ufba, João Carlos Salles, que foi colega de faculdade, falou sobre a personalidade de Albergaria. "Tinha uma inteligência aguda, crítica, tanto para comentar questões teóricas e sofisticadas quanto para as questões corriqueiras do cotidiano. É uma grande perda para a comunidade", disse.

Laudo

A causa da morte do historiador, antropólogo e professor aposentado da Ufba, não foi divulgada. Ele foi encontrado morto, em casa, na última sexta-feira. Segundo o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, o laudo que revelará a causa ficará pronto em até 30 dias.

Roberto Albergaria, abelhão ou "Albreguinha", como se autoapelidava, nasceu em Cachoeira. Era doutor em antropologia pela Universidade de Paris VII e foi um dos lutadores contra a ditadura militar. Integrou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), foi preso e exilado na França.

"Ele era amante do sorriso, apesar das dores filosóficas e políticas, pois o sonho daquele rapaz quebrou na clandestinidade. Lutou para derrubar a ditadura, foi preso e, no final das contas, o Brasil que existe hoje não era o país dos sonhos dele. Então, o modo de enfrentar essa dor era brincando e rindo", discursou o presidente do Grupo Tortura Nunca Mais na Bahia (GTNM-BA), Joviniano Neto

"Ele se foi, mas o espírito de contestação e revolucionário permanece em tantos e tantos escritos e entrevistas gravadas. Todos nós estamos tristes, mas somos também herdeiros da alegria que ele inspirou. Esperamos que o seu espírito permaneça", disse o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia.

Emoção

Além de amigos de curso, foram à cerimônia o secretário de cultura do Estado, Jorge Portugal, e o radialista Mário Kertész, dono da Metrópole, rádio onde Albergaria atuou por 15 anos como comentarista de fatos sobre o cotidiano do Estado. "Era o único que tinha coragem de denunciar a hipocrisia baiana", disse Kertész, bastante emocionado.

Para Jorge Portugal, a Bahia está cada vez mais pobre com a perda do que ele intitulou de elenco genial, que inclui, entre outras personalidades, o sociólogo Gey Espinheira, a historiadora Consuelo Pondé de Senna e, agora, Albergaria.

Irmão mais velho de Albergaria, Walter Francisco Oliveira lembrou dos caminhos distintos que eles seguiram.

"Tivemos o mesmo padrão de educação, família extremamente tradicional, valores muito bem definidos, hierarquizados, no entanto, Roberto rompeu com o estado conservador e eu sempre fui calçolão, como ele dizia", relembrou.

adblock ativo