Corpo de advogado sequestrado é encontrado em Castelo Branco

O corpo do advogado Ricardo Andrade Melo, de 37 anos, sequestrado e desaparecido há quatro meses, foi encontrado na madrugada deste domingo, 7, em uma cisterna no bairro de Castelo Branco. A informação foi confirmada pela Assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP) na tarde deste domingo.

O principal suspeito do sequestro, Paulo Roberto Gomes Guimarães Filho, conhecido como Paulinho Mega, foi preso na última sexta-feira, 5, em São Paulo durante uma ação conjunta do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado da Bahia (COE) com a Divisão Anti-Sequestro da Polícia Civil de São Paulo.

Paulinho Mega será apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP) na manhã desta segunda, 8, durante uma coletiva de imprensa para tratar do caso.

O pai do acusado, Paulo Roberto Gomez Rodrigues, também foi preso durante a operação. Segundo informações da polícia, ele já respondeu a um processo pelo crime de descaminho (contra a ordem tributária) e também é suspeito do sequestro do advogado.

Caso

Paulinho Mega e o pai moravam de aluguel em um apartamento no primeiro andar de um prédio no Corredor da Vitória e eram vizinhos de Ricardo Melo, que morava com a mãe, Miriam Andrade. Após terem se conhecido havia 10 dias no píer do prédio, Paulinho percebeu que Ricardo era apaixonado por automobilismo. Com isso, o motivo do sequestro, que ocorreu no aniversário de Ricardo, no dia 29 de abril, foi o convite de Mega para que Ricardo fosse com ele em uma concessionária, para pegarem seu novo carro, um Maserati. Eles foram vistos juntos pela última vez quando foram abastecer o carro em um posto de gasolina no bairro da Graça. Depois disso, sumiram.

adblock ativo