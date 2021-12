Corpo de adolescente que sumiu na lagoa de Pituaçu é encontrado

O corpo do adolescente que desapareceu após se afogar na lagoa do Parque Metropolitano de Pituaçu, na tarde deste domingo, 28, foi encontrado por bombeiros no final da manhã desta segunda-feira, 29.

De acordo com informações do tenente Serrão, do Corpo de Bombeiros, o jovem foi achado por volta das 12h. "Depois que localizamos, policiais ficaram no local aguardando equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para recolher o corpo," disse.

Segundo o tenente, profissionais dos bombeiros se encontram na Praia da Barra para tentar localizar outro garoto que sumiu no mar na noite da última sexta-feira, 26.

Ele desapareceu no mar depois de entrar para pegar uma bola com um outro colega. Os dois acabaram se afogando. O corpo de um dos adolescentes foi encontrado neste domingo.

adblock ativo