Corpo de adolescente é encontrado no Dique do Tororó

O corpo de um adolescente identificado com as iniciais I.C.De.A.S, de 12 anos, foi encontrado no Dique do Tororó na manhã desta segunda-feira, 16.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), ele estava desaparecido desde domingo, 15, quando caiu no dique. A polícia foi acionada, mas o corpo só foi encontrado na manhã desta segunda por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) encontraram o corpo.

