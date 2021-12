Corpo de adolescente é encontrado com tiros na cabeça em Ilha Amarela

O corpo de um adolescente negro, com idade entre 14 e 17 anos, magro, altura mediana e cabelo ‘black’ foi localizado na tarde desta terça-feira, 31, em uma estrada conhecida como Bacia do Cobre, em Ilha Amarela, no Subúrbio – atrás do posto de saúde do bairro.

O jovem tinha várias perfurações de tiros na cabeça e, segundo populares, foi executado no local na noite da segunda-feira passada.

A vítima trajava bermuda de tactel com listras branca, azul, vermelha e preta e uma camisa branca com o escudo do time Internacional.

Tatuagens

Durante a perícia, foi verificado que o rapaz tinha tatuado nos dois antebraços os nomes Geovana e Ivonice, o rosto do cantor Bob Marley desenhado na barriga.

Ele também tinha a imagem do personagem de desenho infantil Taz Mania na panturrilha direita e estava sem documento de identificação.

Sem se identificar, um policial civil revelou que, somente este mês, cinco corpos foram encontrados no mesmo local onde estava o do adolescente.

“Aqui é usado para desova. Na sexta [25], um homem foi encontrado ali mais na frente. Ele estava com uma corda no pescoço”, lembrou o investigador.

adblock ativo