Corpo de 15ª vítima dos deslizamentos é encontrado

O corpo da 15ª vítima dos deslizamentos de terra em Salvador, na localidade do Barro Branco, região da Av. San Martin, foi retirado dos escombros na tarde desta terça-feira, 28, por volta das 15h30, pelo Corpo de Bombeiros. A vítima é uma adolescente de 14 anos, identificada como Cássia Souza.

Ela é filha de Magnólia Paim, 44 anos, e neta de Maria José, 75 anos, que também morreram após o desabamento de imóveis por conta do temporal que atingiu a capital baiana na segunda, 27.

O corpo de Cassia foi o terceiro a ser encontrado e removido nesta terça, 28, pouco mais de 24 horas depois da tragédia que deixou um total de 11 mortos na San Martin e outros quatro na comunidade de Marotinho, no Bom Juá.

Por volta das 13h, o corpo da 14ª vítima do deslizamento foi encontrado e retirado do local. A vítima, de prenome Zenaide, de 59 anos, é mãe de Sivaldo S.N. Filho, cujo corpo foi localizado nesta manhã e já está no Instituto Médico Legal (IML).

O Instituto Médico Legal (IML) já identificou 13 vítimas dos deslizamentos e duas seguem sem a identificação oficial do órgão.

<GALERIA ID=20010/>



<GALERIA ID=20009/>

