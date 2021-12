Corpo de 14ª vítima é retirado de escombros no Barro Branco

As equipes de resgate retiraram no início da tarde desta terça-feira, 28, por volta de 13h, o corpo da 14ª vítima do deslizamento de terra ocorrido na manhã desta segunda-feira, 27, na comunidade do Barro Branco, na região da avenida San Martin.

A vítima, de prenome Zenaide, de 59 anos, é mãe de Sivaldo S.N. Filho, cujo corpo foi localizado nesta manhã e já está no Instituto Médico Legal (IML).

A informação foi confirmada pela filha de Zenaide, de prenome Joice, que acompanhava as buscas. Segundo ela, mãe e filho estavam sozinhos em casa no momento do acidente. O corpo de Zenaide foi localizado embaixo de uma geladeira.

Sivaldo completaria 30 anos nesta terça. "Assim como meu pai faleceu no aniversário dele, no dia 15 de junho do ano passado, vou ter que enterrar meu irmão no dia do dele. Estou aliviada porque vou enterrar a minha família, mas é uma dor irreparável. Perdi a minha vida", lamentou ela.

O IML já havia identificado 11 vítimas e duas seguem sem a identificação oficial do órgão. Entre estas está Sivaldo.

