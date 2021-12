Corpo da vítima de Paulinho Mega será enterrado nesta quinta

O corpo do advogado Ricardo Andrade Melo, 37 anos, será enterrado na manhã desta quinta-feira, 30, no Campo Santo, na Federação. A cerimônia será fechada para amigos e familiares.

Ricardo foi sequestrado e morto por Paulinho Mega (apelido de Paulo Roberto Gomez Guimarães Filho) e comparsas em abril, após sair para comprar um carro com o assassino confesso do crime, que está preso.

A liberação do corpo, que ficou 52 dias no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), aconteceu na noite desta quarta, 29. O corpo, no entanto, foi retirado pela família na manhã desta quinta.

A demora da liberação se deu pela dificuldade no processo de reconhecimento, já que a vítima foi encontrada cerca de quatro meses depois do crime e em estado avançado de decomposição.

Entenda o caso

Paulinho Mega e o pai moravam de aluguel em um apartamento no primeiro andar de um prédio no Corredor da Vitória, em Salvador, e eram vizinhos de Ricardo Melo, que morava com a mãe, Miriam Andrade.

Após terem se conhecido havia 10 dias no píer do prédio, Paulinho percebeu que Ricardo era apaixonado por automobilismo.

Aproveitando-se disso, em 29 de abril, Mega convidou Ricardo para irem a uma concessionária para comprar um carro importado. Eles foram vistos juntos pela última vez quando foram abastecer o veículo em um posto de gasolina na Graça.

A família de Ricardo chegou a divulgar um cartaz oferecendo recompensa de R$ 20 mil a quem pudesse dar informações sobre o paradeiro do advogado.

Em setembro, Paulinho Mega foi detido por agentes da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo e da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia.

O pai do acusado, Paulo Roberto Gomez Rodrigues, também foi preso durante a operação.

adblock ativo