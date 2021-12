Corpo da poeta Myriam Fraga é cremado

Familiares, amigos e autoridades se reuniram no final da manhã desta terça-feira, 16, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, para a prestar a última homenagem à escritora, poetisa e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Myriam Fraga.

A escritora faleceu na última segunda-feira, vítima de leucemia. Ela estava internada desde o dia 20 de janeiro no Hospital Aliança, onde estava sendo submetida a um tratamento contra a doença.

Antes de ser cremado, o corpo de Myriam foi velado no início da manhã. Sob muitos aplausos, o caixão seguiu até o crematório, em cortejo, por volta das 12h.

A poetisa e gestora cultural recebeu homenagens de funcionários e demais membros da Academia de Letras da Bahia, da qual ela era vice-diretora e ocupante da cadeira de número 13.

Relacionamento

Bastante comovido, o secretário de Cultura do estado da Bahia, Jorge Portugal, também esteve no velório para se despedir da escritora, a quem ele considerava como amiga e confidente.

"Éramos muito amigos, tínhamos uma relação bem próxima e bonita. Costumava chamá-la de conselheira, pois sempre a procurava quando tinha que tomar decisões importantes", disse.

Ao lado do caixão, o agitador cultural e proprietário da Cantina da Lua, Clarindo Silva, também falou sobre sua relação de amizade com Myriam. "Trabalhávamos muito próximos, no Pelourinho, e cultivamos uma relação de bons vizinhos. Myriam foi uma grande parceira e vai fazer muita falta", contou, emocionado.

Para o reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, a morte da escritora representa uma grande perda não só para a literatura, mas para toda a cultura baiana.

"Myriam é a flor doce da cultura baiana, sensível, de poesia refinada. Derramou belas palavras por onde passou e deixou um legado de carinho e qualidade literária. Ela foi representante da comunidade no Conselho Universitário da Ufba e minha primeira editora. Guardo com muito carinho todos os momentos", afirmou.

Em uma rede social, a escritora Paloma Amado se despediu de Myriam com um trecho da obra dela: "É com suas próprias palavras que me despeço dela: 'E de novo me fiz ao largo em meu barco de papel à procura de novos e antigos horizontes. Do vivido e esquecido refiz minhas verdades. Afinal, viver é encontrar-se no final da viagem'. Myriam está inteira e viva, no final desta curta viagem".

adblock ativo