Corpo da cantora Nira Guerreira é sepultado em Salvador

Foi sepultado na tarde desta terça-feira, 10, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, o corpo da cantora Nira Guerreira, que morreu nesta segunda, 9, aos 56 anos. O enterro contou com familiares, amigos e fãs da artista, uma das precursoras do ritmo no país.

Dezenas de admiradores foram até o local para prestar as últimas homenagens à rainha do arrocha, que lutava contra um câncer de pulmão e estava internada no Hospital Aristides Maltez desde o último sábado, 7.

A soteropolitana Tenilra Menezes da Silva começou a carreira no programa "Vacilou, Dançou", transmitido pela TV Itapoan. Cantando desde os tempos da "Seresta", em 2001 teve seu primeiro CD oficial lançado.

Nascida no bairro de Marechal Rondon, a artista ganhou fama cantando seresta e depois arrocha. Seu primeiro CD foi lançado em 2001.

adblock ativo