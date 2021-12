Corpo carbonizado é encontrado próximo à 19ª CIPM/Paripe

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã desta terça-feira, 9, próximo à sede da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (19ª CIPM/Paripe). Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. A ocorrência foi registrada por volta das 7h20.

De acordo com o órgão, apesar do corpo estar carbonizado, a polícia suspeita que a vítima seja uma mulher. Policiais da 19ª CIPM estão no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai fazer a remoção do corpo para perícia.

