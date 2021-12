Corpo achado no Rio Vermelho pode ser de músico

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado, 13, na praia da Paciência, no Rio Vermelho. Há suspeita que seja do músico Maicon Charles, que está desaparecido desde a última terça-feira, 9.

Amigos de Maicon estão no local, mas disseram que ainda não é possível fazer o reconhecimento por conta do avançado estado de decomposição.



O primo de Maicon, Denis Souza, 32, disse que há informações de que o músico desceu para a praia acompanhado, mas os amigos dele negam. A família, que é de Candeias, veio para Salvador para acompanhar as buscas por Maicon Charles.

De acordo com o delegado Antônio Fernando Soares, apesar de ainda não ter a confirmação, os índicios são de que o corpo seja do músico, já que foram localizados documentos sem foto, como cartão de crédito, em nome dele junto ao corpo, além de um colega de Maicon Charles ter reconhecido uma tatuagem.

O corpo está preso em uma pedra, o que dificulta a remoção, já que é necessário quebrar a rocha. Como a maré subiu, os trabalhos foram interrompidos para evitar que o corpo seja danificado na remoção. A previsão é que o serviço seja retomado às 18 horas.

Desaparecimento

O músico foi visto pela última vez em frente ao Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho, caminhando em direção à praia. Ele estava com um mixer e o equipamento foi localizado no dia seguinte na praia.

Amigos de Maicon Charles procuram por ele desde seu desaparecimento. Eles registraram o sumiço na polícia e movimentam as redes sociais atrás de notícias do músico.

adblock ativo