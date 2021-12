Coronel aposentado é detido sob acusação de agredir bebê

Um coronel da reserva do Exército foi apresentado na Delegacia de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca) após uma mulher acusá-lo de ter agredido o seu filho de nove meses com um tapa no rosto na manhã desta terça-feira, 17.

Segundo a delegada Simone Malaquias, Marcos Brunácio, de 74 anos, afirmou durante o depoimento que estava na fila para recadastramento na unidade da Secretaria da Fazenda, na Rua Chile, no bairro do Comércio, quando o bebê arrebatou um recibo que estava na sua mão.

Quando ele virou-se para pegar o documento de volta, sua mão bateu, sem querer, no braço da criança.

A mãe contestou a versão do coronel, dizendo que a criança estava no colo da avó, também na fila, quando o garoto pegou o papel nas mãos do homem. No entanto, ele desferiu um tapa no rosto do bebê.

"Eu estava com ele no colo. Quando passei por ele [o coronel], o bebê puxou o papel. Ainda segurei a mãozinha dele para não rasgar, mas ele deu um tapa. Quase pegou em mim", revelou Edna da Mata, avó da criança.

A delegada afirmou ainda que, no momento da apresentação, o policial militar responsável pela condução dos envolvidos disse que abordou Brunácio enquanto ele corria pela Rua Chile. Segundo o PM, ele disse que as pessoas que estavam na unidade da Sefaz ficaram revoltadas com a situação e tentaram agredi-lo.

Vanessa, mãe do neném, diz que preferiu não reagir (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

"Foi lavrado um Termo Circunstanciado, que é um procedimento para um crime que não gera prisão. Esse caso foi enquadrado como vias de fato, que pode gerar uma pena alternativa para o acusado", afirmou a delegada.

O caso será encaminhado para o Juizado Especial. A mãe do garoto e o coronel prestaram depoimento e foram liberados em seguida.

adblock ativo