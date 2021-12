Coronel Anselmo Brandão assume comando da Polícia Militar

O coronel Anselmo Alves Brandão assumiu na manhã desta sexta-feira, 9, o comando geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) . A cerimônia de transmissão do cargo aconteceu na Vila Militar do Bonfim, em Salvador, com a presença do governador Rui Costa.

Aos 52 anos, Brandão substitui o coronel Alfredo Castro - que ocupou por três anos e nove meses a mais alta patente dentro da corporação - e comandará uma tropa de 32 mil policiais militares, que atuam em 20 batalhões, 82 companhias independentes, 21 unidades especializadas, 12 colégios da PM e quatro batalhões-escola, além do efetivo da Academia de Polícia Militar e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.

Carreira

Nascido em Juazeiro, no norte da Bahia, coronel Brandão ingressou na PM há 32 anos. Durante o período, comandou a Academia de Polícia Militar e o 18º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Centro Histórico.

Além disso, ele também coordenou a implantação do programa federal Território de Paz na 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23º CIPM / Tancredo Neves), em Salvador, onde esteve à frente da equipe. Coronel Brandão liderou ainda a 11ª CIPM / Barra e a 10ª CIPM / Candeias.

Por seis anos, ele assumiu o posto de ajudante de ordem do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Em 2014, dedicou-se ao trabalho como comandante do Policiamento Regional Atlântico de Salvador.

