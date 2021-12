Coronavírus é tema de audiência pública em Salvador

Uma audiência pública reunirá especialistas, na manhã desta segunda-feira, 17, no auditório do Edifício Bahia Center - anexo da Câmara Municipal -, na Rua Ruy Barbosa, no Centro de Salvador, para discutir o risco do coronavírus no Carnaval.

O evento, que terá início às 9h, debaterá os cuidados necessários e os impactos num período de chegada de turistas de várias partes do mundo.

Mais de 70 mil casos com um total de 1.770 de mortes já foram registradas na China. De acordo com o vereador Marcos Mendes (PSOL), propositor do debate, "é preciso discutir quais são esses riscos, qual a prevenção e o que fazer caso seja identificado algum caso durante ou após os festejos".

