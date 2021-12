Coreto Hype ocupa a Praça Castro Alves com shows gratuitos neste sábado

O Coreto Hype toma conta da Praça Castro Alves neste sábado, 24, com uma programação diversificada e com gratuitas de shows. Além disso, o público pode aproveitar a área de gastronomia, galeria criativa e atividades culturais.

As apresentações musicais ficam por conta da DJ Lu Muhana, da batalha de ideias com o Rap Cultura e com a banda Diamba, das 15h às 20h.

Quem for ao local poderá encontrar também os food trucks, acroyoga, oficinas de Krav Magá e Mágico Dragon. A intervenção cultural, que começou nesta sexta-feira, 23, faz parte da programação do Scream - Salvador Creativity and Media Festival.

