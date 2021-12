Superação é a palavra que melhor define os 14 integrantes do coral do projeto "Sua Voz", do Núcleo de Fonoaudiologia Oncológica do Hospital A.C. Camargo, em São Paulo. Eles se apresentaram na abertura do XII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e Primeiro Congresso Latino-americano de Cirurgia Oncológica, que começou nesta quarta-feira, 14, no Othon Palace Hotel, em Salvador.

O grupo, com integrantes que não possuem as cordas vocais, cantou o hino nacional e arrancou muitos aplausos da plateia, em sua primeira apresentação fora da capital paulista.

Cada integrante do grupo teve que retirar parte ou toda a laringe em decorrência de câncer na região das cordas vocais. Muitos deles adquiriram a doença por causa do fumo.

O paciente e cantor Corynthio Baldoino, de 73 anos, fala da gratificação de participar do projeto. "É uma alegria participar do coral, principalmente pela campanha que fazemos de conscientização da população contra o tabagismo, uma das principais causas do câncer de laringe", disse.

Teófilo Henrique Coral sem cordas vocais abre congresso no Othon

Segundo a fonoaudióloga e coordenadora do projeto Elisabete Carrara, o grupo ensaia uma vez por mês e canta por meio de três métodos diferentes: laringe eletrônica, que produz uma voz metalizada; a prótese traqueoesofágica, que deixa a voz mais forte, fluente e compreensível, contudo precisa do auxílio dos dedos para produzir o som; e por fim a voz esofágica, em que a pessoa treina para fazer o ar passar pelo esôfago.

Outro membro do coral, Osvaldo Ferreira, de 66 anos e que fumou por 48, destaca o apoio dado pelo grupo. "Eles nos ajudam a superar o problema e a ter uma vida normal".

Sebastião Alandres, 75 anos, que só consegue falar por meio de uma 'laringe eletrônica', garantiu que eles buscam novos integrantes para o coral. "Fazemos um trabalho no hospital para que novos pacientes participem do coral e tenham a mesma felicidade e gratidão que temos".

