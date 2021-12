Coral encanta plateia na Barra para celebrar época do Natal

Doze vozes do coral Vozes Reveladas encantaram o público para celebrar o Natal, em apresentação realizada neste domingo, 20, na varanda do Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. Criada pelo maestro Sérgio Souto, morto no ano passado, o coral é conhecido por suas interpretações de canções baianas e de países africanos.

Na apresentação deste domingo, um repertório de canções natalinas foi elaborado especialmente para a ocasião. Uma das participantes do coral, Talita Black conta que é a primeira edição do projeto natalino do Vozes Reveladas. O grupo estreou o repertório de sábado, também durante o projeto Viver Barra, realizado pela prefeitura de Salvador.

"O público nos recebeu muito bem. Saímos do palco satisfeitos. As pessoas que vieram ontem (sábado) comentaram e chamaram os amigos para ver de novo. Pela passagem de som vai ser um show empolgante novamente", ela antecipou.

Público

Originalmente criado no Liceu de Artes e Ofícios pelo maestro Sérgio Souto, o coral Vozes Reveladas completou 13 anos e já se apresentou em outros estados do Brasil e em países do exterior.

"A homenagem de hoje é ao nosso maestro Sérgio Souto. Além das canções do nosso repertório, adicionamos canções sacras e que tenham uma mensagem positiva de amor e esperança para o final do ano", afirmou a diretora artística da apresentação, Manuela Rodrigues.

Lotada de pessoas a passeio, aproveitando o por do sol e praticando esportes, a região do Farol da Barra também recebeu quem foi ver exclusivamente o coral. É o caso do assistente social Henrique Rosendo. "Vi na programação de hoje e acho uma apresentação bem diferente do que geralmente vimos", disse.

A advogada Sônia Gonçalves estava passeando pela Barra com a família quando decidiu parar para assistir ao show. "A gente estava passando e ficamos curiosos. Muito bom. O Clima combina muito com o Natal".

Assim como ela, a maioria das pessoas que estavam no local a passeio parou no momento que o coral Vozes Reveladas começou a cantar. Com os olhares voltados para a sacada do Edifício Oceania, alguns sacaram os aparelhos celulares para garantir a gravação de algumas músicas da apresentação.

