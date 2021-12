Coral do Neojiba leva música e esperança para pacientes

Pacientes do setor de hemodiálise do Hospital Ana Nery, no bairro da Caixa d’Água, em Salvador, assistiram à apresentação especial de Natal do Coral dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), Núcleo Liberdade, na tarde desta segunda-feira, 12.

A cantata compõe o calendário comemorativo do hospital, onde todos os procedimentos são custeados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A gente faz música para compartilhar a alegria e o conhecimento que temos. Mais do que prazer, é um dever. Se não compartilharmos, não estamos fazendo o trabalho completo”, afirma André Felipe, coordenador do Núcleo Liberdade.

O grupo, que está em turnê desde o dia 1º deste mês, iniciou as atividades em março deste ano. “A gente tem essa perspectiva de estar sempre se apresentando, mas esta é nossa primeira apresentação em um hospital. É uma coisa nova”, conta André, que é natural de São Paulo e veio à Bahia com o objetivo de integrar a equipe do Neojiba.

Para os 170 pacientes em tratamento de hemodiálise, as atrações do calendário natalino são mais que esperadas. “O paciente em tratamento de hemodiálise comparece ao hospital três vezes por semana. Então, cria-se um vínculo muito forte entre o paciente e família com a equipe. Buscamos comemorar todas as datas aqui, para que eles se sintam acolhidos”, explica Jacqueline Sacramento, assistente social do Hospital Ana Nery há quatro anos.

“Para eles, a expectativa é grande, pois o Neojiba é um grupo conhecido. Se não fossem oportunidades como essas, talvez essas pessoas não teriam como vivenciar isso em outros lugares. Às vezes, estão debilitados e não podem sair de casa. É o mínimo que podemos ofertar para eles”, completa.

Paciente da unidade hospitalar que luta contra a insuficiência renal, Antônio Carlos alegra-se com as apresentações natalinas. “Acho muito bom quando vêm nos visitar. É muito legal”, afirma ele, que é portador da síndrome de Down.

Neojiba Liberdade

O Neojiba atende ao programa do governo do estado Pacto pela Vida, que tem o intuito de combater a violência e proporcionar o desenvolvimento social. O núcleo recém-criado na Liberdade abrange a faixa etária de 13 a 18 anos.

“A gente faz a divulgação mais criativa que a gente pode. O objetivo é termos 30 jovens, hoje temos em torno de 20 a 25”, conta o coordenador André Felipe.

Além do “recrutamento” feito em escolas da rede municipal de ensino, as apresentações do Neojiba são atrativos para quem deseja integrar a equipe.

“Fui assistir a um concerto no Teatro Castro Alves e gostei. Gosto muito de música”, afirma Breno Gama, 15, aluno do 1º ano do ensino médio no Colégio Estadual Assis Chateaubriand.

“Acho maravilhoso poder levar a música para as pessoas que não tiveram essa chance que a gente teve. Além de trazer alegria para muitos que estão doentes, a gente traz esperança”, conclui o jovem, que canta, é percussionista há quatro anos e pretende aprender outros instrumentos no núcleo.

Programação grátis do mês

Terça-feira, 13, às 9h e 14h, na Escola Municipal Adalgiza Pinto

Quarta, 14, às 14h, na Escola Nossa Senhora de Nazaré

Quinta, 15, às 9h e 14h, na Escola Municipal Josafá Carlos Borges

Sexta, 16, às 18h, na praça do Sieiro

Sábado, 17, às 10h, Organização de Auxílio Fraterno. (encerramento das atividades de 2016)

adblock ativo