Coral das Crianças do Bonfim faz apresentação nesta quinta e sexta

As janelas da Basílica do Bonfim, em Salvador, irão receber 75 meninos e meninas que compõem o coral das Crianças do Natal nesta quinta, 20, e sexta-feira, 21. O evento gratuito contará também com a chegada do Papai e da Mamãe Noel, que subirão a Colina Sagrada em carro aberto.

Depois, as crianças cantarão músicas clássicas de Natal, como “Anoiteceu”, “Natal Branco”, “Vinde, cristãos” e “Noite feliz”. O grupo é formado pelos alunos da Escola Municipal Professor Freire Filho e da catequese da igreja. A regência é do maestro Francisco Rufino.

