Corais se apresentam gratuitamente em bairros de Salvador

Salvador recebe mais uma edição gratuita do projeto Vozes de Natal, que acontece durante o mês de dezembro apresentações gratuitas de corais para os moradores de diversos bairros. As apresentações ocorrem sempre às sextas-feiras no horário das 18h30 até às 20h.

A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira, 7, na praça Regina Guimarães, na Fazenda Grande III. O público vai poder se emocionar com os corais Cantando as Horas, Coral Reunido das Escolas Municipais de Cajazeiras e Flautistas Cantores do Colégio Anísio Teixeira, esse último de Feira de Santana.

Já no dia 14 de dezembro, a emoção toma conta da praça do Largo do Tanque com apresentação dos corais ComCatu, da cidade homônima, Salesiano Encanta, Intervozes e da Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Salvador. Já no dia 21 de dezembro, as vozes ecoam na praça do Canal no Imbuí, com os corais Som da UEFS, de Feira de Santana, CANTARTE, de Amargosa, Performático Rede MABAN e Casa do Caminho.

E para encerrar, a última apresentação acontece no dia 28 de dezembro na Praça General Labatut, em Pirajá, com os corais Juventude Arte do Recôncavo, de Santo Amaro, Sem Fronteiras, de São Francisco do Conde, Sinfônico da Polícia Militar de Salvador e Infantil Tudo com Jesus e Maria.

adblock ativo