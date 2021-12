Corais marcam programação gratuita em museu de Salvador

O maestro Neemias Couto apresenta o concerto musical gratuito “Cantando o Natal em Família”, neste domingo, 9, na Igreja da Misericórdia, a partir das 11h. Com um coral de 80 vozes composto por adultos e crianças, além de instrumentistas convidados, o grupo traz clássicos deste período do ano como Noite Feliz, Sinos de Natal, Jesus Cristo, Amanhã e Hallelujan, entre outros previsto na programação.

No dia 22, às 17h, o espetáculo “O Inusitado Concerto de Natal” da RedeMaBan.com se apresenta reunindo apresentações de instrumentistas, declamações de poesia e performance de bailarinos, além do coral Cantando as Horas, sob a regência do maestro Valdinei Lopes, com repertórios que mesclam músicas populares e canções natalinas.

Além das performances, o Museu recebe um presépio feito em argila, confeccionado pelo Mestre Emanoel Ismarques, do município de Maragogipinho, interior baiano.

