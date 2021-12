Corais levam clima de Natal em Shopping de Salvador

Em clima natalino, o Shopping Barra está oferecendo aos seus visitantes uma programação extensa dos corais de natal. O eventou vai até o dia 19 de dezembro, com diversas atrações.

O coro 'Casa do Caminho', é regido pelo maestro Magno Aguiar, integrado atualmente por 38 trabalhadores voluntários do centro espírita. O repertório é composto na sua maioria por canções da Música Popular Brasileira que falam de amor, solidariedade, fraternidade e paz. Entre elas, Sementes do Amanhã (Gonzaguinha), Canto de um Povo de um Lugar (Caetano Veloso), Trem Bala (Ana Vilela), Paz pela Paz (Nando Cordel) e Cio da Terra (Milton Nascimento/Chico Buarque).

