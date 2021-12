Coqueiro pega fogo em Narandiba

Um coqueiro pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 4, na Avenida Edgar Santos, em Narandiba. A árvore fica em um terreno baldio, que moradores da região utilizam como estacionamento, o que causa risco do coqueiro cair em cima dos veículos parados no local.

Também há fiação de energia próxima à árvore. Não há bombeiros no local combatendo as chamas. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), não há registro da ocorrência.





