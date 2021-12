Copeira vai receber indenização por alergia desenvolvida no trabalho

Uma copeira do restaurante Bella Napoli, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, vai receber uma indenização de R$ 2 mil após ter desenvolvido uma alergia durante o período em que trabalhou no estabelecimento. A decisão cabe recurso.

No pedido inicial, a funcionária alegou que adquiriu a doença de pele ao manusear certos alimentos, como tomate, alho e cebola em grandes quantidades e, também, detergentes e produtos químicos utilizados para lavagem de utensílios e de louças.

Na decisão da 2ª Turma, o relator, desembargador Renato Simões, reconheceu, com base em laudo médico, que o contato da funcionária com alimentos e os produtos químicos utilizados durante o trabalho realmente causaram a alergia.

