Copa: segurança será feita por 16 mil policiais e militares

Cerca de 16 mil homens, entre policiais militares, civis, federais e agentes das Forças Armadas, vão participar de ações de defesa e segurança durante a Copa do Mundo em Salvador. Do total, 10.386 são policiais militares, efetivo que, somado ao municipal e federal, sobe para 13.231.

O anúncio foi feito pelo titular da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Maurício Barbosa, durante apresentação das ações do governo estadual. A coletiva desta quarta-feira, 4, com o governador Jaques Wagner e secretários, ocorreu na sede do Parque Tecnológico da Bahia, na Paralela.

Segundo Barbosa, nos dias de jogos, todo o contingente irá atuar com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle, instalado no Parque Tecnológico, que vai monitorar, em tempo real, por meio de 400 câmeras, a capital e a região metropolitana.

As atividades para garantir o clima de paz em Salvador terão como base, conforme o secretário, a integração de todas as esferas de segurança. O aparato tecnológico também envolverá a utilização de unidades itinerantes e equipamentos para agilizar intervenções em caso de emergência.

"Salvador teve a melhor avaliação de sensação de segurança durante a Copa das Confederações entre as demais cidades-sede e deverá manter o bom desempenho no Mundial", afirmou.

Ainda segundo ele, os policiais estarão distribuídos em áreas estratégicas, como estádios, aeroportos, rodoviárias, fronteiras, portos, hotéis e pontos turísticos.

"Também serão colocadas em funcionamento duas unidades móveis dos centros integrados, três delegacias móveis e uma unidade móvel do Departamento de Polícia Técnica (DPT)", disse.

Barbosa afirmou que tropas estão preparadas para atuar em eventuais manifestações. Policiais vão trabalhar com o auxílio de óculos com câmeras de videomonitoramento acopladas. A intenção, de acordo com o secretário, é que toda a negociação entre agentes e manifestantes seja registrada.

"Dessa forma, teremos como investigar com precisão casos de vandalismo e de abuso de poder por parte dos policiais, caso ocorram", completou ele.

Legado

Para o governador do estado Jaques Wagner, todo o investimento feito, tanto na área de segurança como em infraestrutura e capacitação, servirá como legado.

"Os investimentos terão total retorno. Um exemplo são estes R$ 90 milhões de investimento que vão ficar na Bahia para a Segurança Pública. Acredito que estamos completamente prontos para receber o evento", disse.

Para o secretário de Turismo (Setur), Pedro Galvão, a Copa trará, sobretudo, retorno financeiro para o estado. "Estamos esperando 700 mil visitantes, que devem gastar cerca de R$ 800 milhões, entre 10 de junho e 10 de julho", completou.

