Copa: Salvador deixa boa impressão geral a turistas

A Copa do Mundo 2014 foi um teste rigoroso para as 12 cidades-sedes, em função da concentração de turistas de todo o mundo e de se testar a eficiência de serviços como transporte, segurança, receptivo, atrações turísticas, entre outros. Com seis jogos disputados na Arena Fonte Nova e 15 fan fest, a capital baiana teve um desempenho considerado positivo pela maioria dos entrevistados pela reportagem de A TARDE.

Uma pesquisa sobre a satisfação de brasileiros e estrangeiros com a Copa do Mundo em Salvador, aplicada pela Prefeitura, destacou que 94% dos entrevistados informaram que voltariam à cidade em outra ocasião. Após quase 14 anos, o metrô começou a funcionar. A Barra, um dos principais pontos turísticos, foi parcialmente requalificada.

As Forças Armadas não precisaram intervir. No entanto, nem tudo funcionou exatamente como o esperado, na opinião de turistas, moradores e comerciantes. O varejo não teve o mesmo êxito nas vendas que os bares e restaurantes. Alguns turistas sentiram na pele a violência. Uma fan fest teve show cancelado por conta do número de brigas. Congestionamentos foram verificados no acesso ao estádio e à Fifa Fan Fest. O trabalho de voluntários também foi alvo de críticas.

A Bahia - sede das seleções da Alemanha (Santa Cruz Cabrália), Croácia (Praia do Forte) e Suíça (Porto Seguro) - obteve boa visibilidade fora de Salvador, que teve pontos turísticos como o Farol da Barra e o Centro Histórico lotados nos dias de jogos. "A Bahia teve a imagem bem vendida fora do país", disse o titular da Secopa, Ney Campello. Para ele, cartões-postais como o Curuzu, o Candeal e o subúrbio ferroviário poderiam ser mais difundidos.

Na avaliação do presidente da Associação dos Comerciantes do Pelourinho (Acopelô), Lenner Cunha, o saldo da Copa na região foi positivo nos bares, restaurantes e hotéis, "com aumento bastante significativo nas vendas". Por outro lado, ele diz, limpeza, ordenamento do tráfego e dos ambulantes, além da segurança nos dias de jogos do Brasil, deixaram a desejar. A educadora Eli Andrade, 52, turista do Espírito Santo sempre visita a Bahia, mas lamenta as condições dos casarões. "Estão maltratados", diz.

