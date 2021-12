Copa: baianos têm onde torcer de graça ou pagando em Salvador

Opções para acompanhar a partida do Brasil na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 27, variam na mesma proporção do gosto apurado da torcida. Com acesso livre, a arena instalada no Farol da Barra conta com shows musicais e um telão de 10x5 metros apra atrair milhares de pessoas a cada evento. A atração do dia vai ser a cantora Cláudia Leitte.

Entre os espaços pagos, o Bud Basement, que fica no Trapiche Barnabé, no Comércio, a alegria da galera começa com o telão de 360º que possibilita acompanhar cada lance de vários ângulos. Serviço de barbearia, jogos de botão e totó e shows completam a série de atrações para entreter o público antes, durante e depois do jogo.

Frequentadora do Bud, a publicitária Gabriela Vieira, de 24 anos, marcará presença na terceira rodada do grupo do Brasil garantindo ter escolhido um lugar ‘show de bola’. “No telão de 360 graus a gente consegue ver o jogo da melhor maneira. Mistura um público diferente, que a gente não tem em todas as festas”, disse ela.

Assim como Gabriela, a engenheira Helen Fernandes, 27, tem hora de entrar, mas não de sair. “Vou ficar também depois do jogo, para aproveitar os shows e a festa”, explicou Helen, acrescentando que o tempo chuvoso reforça a escolha. Na Barra, à prova de água só mesmo o telão, segundo explicou a assessoria de imprensa.

Fechada com o Bud, Helen cita entre os diferenciais do espaço o desafio dos decíbeis da torcida local contra a que está no país da Copa. “O Bud de Salvador está ‘lincado’ com um outro na Rússia. No intervalo e depois do jogo as duas torcidas gritam. A que tiver maior decibéis ganha”, contou ela, que perdeu o desafio feito no intervalo do último jogo, mas ganhou o de depois da partida. Helen lembra ainda que se chover, este será o melhor lugar para se entrincheirar.

Gerente regional de marketing da Ambev, proprietária do espaço, Felipe Bratfisch explica que a capacidade é para 1.500 pessoas unirem o útil ao agradável. “O público de Salvador é muito alegre e quer diversão. O local reúne música, esporte e alimentação em um só lugar”, explicou o executivo.

Os portões vão abrir a partir das 13h no local, quando os torcedores poderão desfrutar das atrações pagando R$ 40 por pessoa. Além das já citadas, há também uma quadra de street soccer e uma 'banca' para os fanáticos por figurinhas. Apresentado como um espaço inspirado nos porões de Nova York, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha, conta ainda com opções vegetarianas e churrasco no variado cardápio do restaurante.

