Coordenador de medicina da Ufba atribui baixa nota ao QI dos alunos

O coordenador do curso de medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o professor Antonio Natalino Manta Dantas, responsabilizou os alunos do curso pela baixa nota atingida no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2007. Para ele, as notas se devem à inferioridade intelectual dos alunos de medicina da Ufba. O resultado ruim é por causa do "baixo coeficiente de inteligência (QI) dos alunos", disse. As informações são do G1.

Ao responsabilizar os alunos pelo baixo desempenho no Enade, Dantas isenta a instituição de alguma responsabilidade sob os resultados. Segundo ele, o corpo docente da Ufba tem cerca de 90% dos professores com mestrado ou doutorado, além de uma boa infra-estrutura.

O curso de medicina da Ufba ficou entre os piores 17 cursos do país e atingiu nota 2 no conceito Enade e no Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). A escala de notas varia de 1 a 5. Segundo o Ministério da Educação, as 17 instituições terão que apresentar um relatório que justifique os problemas e proponha mudanças.

adblock ativo