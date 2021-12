Contribuintes podem tirar dúvidas sobre o Refis nesta terça

Contribuintes de Salvador e Região Metropolitana podem tirar dúvidas e obter mais informações sobre o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2013) em reunião que acontece nesta terça-feira, 12, na Barros Reis, na capital baiana, conforme informou, nesta segunda, 11, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). O encontro será realizado, a partir das 9h, na Universidade Corporativa do Serviço Público - Unidade Fazenda (UCS), localizada na Rua Cristiano Buys.

A meta do programa é beneficiar até 45 mil contribuintes em débito com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Conforme a Sefaz, o Refis, criado em setembro deste ano, oferece maiores condições aos contribuintes do ICMS. Os que desejarem aderir ao parcelamento - em até oito vezes - têm até o dia 25 deste mês para fazer a opção, com descontos que podem chegar a 80% nas multas e acréscimos moratórios.

Outra opção é quitar à vista com desconto de até 100% nas multas e acréscimos. Nesse caso, o prazo é até 29 de novembro. Os débitos, conforme o programa, devem ter o fato gerador ocorrido até 30 de junho de 2013, mesmo os que já estejam com a cobrança ajuizada.

Linhas de financiamento

De acordo com a Sefaz, para facilitar a regularização dos débitos de ICMS, durante o Refis, os contribuintes terão linhas de financiamento específicas com taxas diferenciadas, que são oferecidas por instituições bancárias, a exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a partir de articulação feita pela Sefaz.

Mais informações sobre o Refis podem ser obtidas no site da Sefaz. Outro meio de contato é o call center (0800 071 0071).

Caso tenha necessidade, o contribuinte pode procurar uma unidade da Sefaz-Ba estadual mais próxima, em postos da Rede SAC ou nas inspetorias fazendárias do interior do estado.

Para aderir ao programa, basta acessar o site da Sefaz e clicar no ícone Refis 2013. Em seguida, o contribuinte deve simular o débito digitando o número do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e escolher a forma de pagamento.

