Contribuintes podem declarar imposto de renda gratuitamente

Contribuintes de Salvador e Região Metropolitana poderão declarar o imposto de renda gratuitamente em postos montados por duas universidades de Salvador, de terça a sábado, 22 a 26 de abril.

Estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) estarão disponíveis para orientar e realizar a entrega da prestação de contas, junto à Receita Federal, nos campi da instituição na Lapa e em Pituaçu, das 16h às 20h.

Já o posto montado pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) funcionará na Praça Menininha do Gantois, no 3º piso do Shopping Iguatemi, das 9h às 17h, de terça à sexta, e das 9h às 19h no sábado.

Para fazer a declaração através da Ucsal, é preciso levar a documentação exigida pela Receita Federal, a declaração do ano anterior (caso já tenha declarado), e procurar a Secretaria do Curso de Ciências Contábeis nos prédios da universidade na Lapa ou em Pituaçu.

Já os interessados no atendimento pela Unijorge, além da documentação exigida, devem fazer doação de uma lata de leite, que será entregue às Obras Sociais Irmã Dulce.

