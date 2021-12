Contrato para construção da nova rodoviária de Salvador será assinado nesta terça

O contrato para construção da nova Estação Rodoviária de Salvador será assinado pelo governador Rui Costa nesta terça-feira, 3, às 15h, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O evento terá a presença do secretário estadual de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti (Seinfra), e dos representantes do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador.

A ser implantada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, a nova rodoviária vai oferecer uma estrutura moderna e integrada ao sistema de transporte de Salvador.

O equipamento terá ligação com a estação do Metrô de Águas Claras, com o terminal de transporte de ônibus metropolitano e urbano e, futuramente, com o corredor de BRT, na Avenida 29 de março.

Em comparação à atual rodoviária, o espaço destinado ao terminal triplicará de tamanho e terá 70.000 m². O investimento previsto na obra é de R$ 120 milhões.

