Contenção de encostas no bairro da Liberdade fica pronta em agosto

As lembranças do deslizamento de terra que ocorreu em maio de 2015, na rua São José, no bairro da Liberdade, ainda estão na mente da aposentada Dogmá Reis, 67. Ela, que perdeu amigos na tragédia, espera ansiosamente pela entrega das obras de contenção de encosta do local, que está previsto para agosto deste ano. “A obra vai trazer mais sossego ao sono dos moradores da região”, diz Dogmá.

Na manhã desta segunda-feira, 8, o governador Rui Costa visitou o canteiro de obras e outros pontos da encosta, que possui área de 18 mil metros quadrados e 504 metros de extensão, em um investimento de mais de R$ 20 milhões. É a maior obra individual de contenção de encosta realizada pelo governo do estado.

A obra teve inicio em dezembro de 2016 e cobrirá uma área que vai da Rua São José até a ponta da ladeira da Rua São Domingos. Cerca de duas mil pessoas serão beneficiadas.

Segundo o diretor de Habilitação e Urbanização Integrada da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), Deusdete Fagundes, alguns pontos da encosta chega a 40 metros de altura. A contenção possuirá cortina e solo grampeado.

O governador, que não estará presente na entrega da obra, em agosto, por conta do período eleitoral, destaca as obras complementares à encosta que serão realizadas.

“Todo pedaço de terra que sobrar da obra utilizaremos para a construção de algum equipamento público. Pode ser campo de futebol, praça ou equipamento de ginástica”, garante.

Obras de pavimentação das ruas, construção de passeios, novas escadarias e corrimões também estão sendo realizadas.

Fase final

Com cerca de 40% da obra concluída, Rui afirma que a primeira parte do trabalho está em processo final.

A primeira etapa foi furar o morro com tirante que vai até 15 metros de profundidade. Depois, será feita a camada de concreto para refazer o revestimento.

“Talvez ali (na encosta) não fosse o lugar ideal para construir residências, e não é. Mas essa é a topografia de Salvador. Se alguém ao longo da ocupação desordenada não conseguiu ordenar a ocupação da cidade, hoje não temos dinheiro, nem área suficiente para relocar todas as famílias. Ainda que tivéssemos dinheiro, não haveria área para relocar. Então, não nos resta alternativa, senão proteger os morros para que as pessoas não corram risco de vida”.

Na oportunidade, Rui Costa também assinou ordem de serviço de novas contenções no Bom Juá (investimento de R$ 656.344), na Fazenda Grande do Retiro e na Alameda Bela Vista do Lobato (R$ 3,4 milhões), no Bairro de Alto do Cabrito. A previsão de conclusão é de seis meses.

De março de 2015 até o início de 2018, o governo do estado concluiu 30 encostas, que fazem parte de uma série de obras que beneficiará 47 bairros de Salvador e três do município de Candeias.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

