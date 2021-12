Contenção de encostas em Pirajá é autorizada

O governador Rui Costa assinou, nesta segunda-feira, 13, uma ordem de serviço no valor de R$ 24 milhões para a liberação de obras de contenção de encostas. A intervenção deverá beneficiar cerca de 50 famílias que residem na rua da Represa, no bairro de Pirajá.

A cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a intervenção faz parte do Programa de Prevenção de Desastres Naturais. A obra de contenção prevê a cobertura do solo ao longo de 287 metros de extensão.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom), cerca de 45 famílias terão de ser relocadas, “temporariamente”, durante as obras, por motivo de segurança. Nesse intervalo, as famílias deverão receber aluguel social, até poder voltar para as próprias casas, depois das obras.

Além da cobertura do solo da encosta, a intervenção prevê levar melhorias, como a implantação de novas calçadas, escadarias, corrimãos e acessos complementares.

“Vamos fazer a obra para não correr o risco de voltar a ter deslizamento” “Vamos fazer a obra para não correr o risco de voltar a ter deslizamento”

Durante a assinatura da ordem de serviço, o governador afirmou que as intervenções visam levar tranquilidade às famílias da área, onde já houve ocorrências de deslizamentos. “Felizmente, não houve vítimas. Vamos fazer a obra para não correr o risco de isso voltar a acontecer”, disse.

Segundo o governador, a expectativa é voltar ao bairro de Pirajá para, ainda este ano, inaugurar a intervenção. Rui antecipou, também, que voltará à região onde fica o Dique do Cabrito, em abril, para anunciar “uma grande obra” no corpo hídrico.

“Esse dique é tão bonito quanto o do Tororó. Aqui, já iniciamos uma primeira etapa, no valor de R$ 10 milhões”, afirmou o chefe do Executivo estadual. “Já está no cronograma do estado um novo investimento, de R$ 30 milhões, só estamos dependendo do cronograma da Caixa”, acrescentou.

27 27

Obras concluídas

De acordo com informações da Secom, de março de 2015 até janeiro último, o estado concluiu 27 obras de contenção. Ao todo, 47 bairros da capital baiana, além de três em Candeias (Grande Salvador), estão entre os contemplados pelos investimentos, que totalizam cerca de R$ 216 milhões.

adblock ativo