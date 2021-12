Contenção de encosta em Narandiba é entregue nesta quarta

Construída com o intuito de evitar mais deslizamentos de terra durante os dias de chuva, a obra de estabilização e contenção da encosta na 1ª Travessa Joanes Melo, em Narandiba, foi entregue nesta quarta-feira, 17, pela Prefeitura de Salvador.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), com investimento de R$103 mil, a técnica inovadora de proteção de áreas de risco vai trazer impacto positivo para 315 moradores da região.

Além da geomanta, a 1ª Travessa Joanes Melo também ganhou nova pavimentação e iluminação em LED. Além disso, está sendo realizada no entorno a requalificação da Avenida Edgar Santos, incluindo a implantação da praça na rotatória do Hospital Juliano Moreira – uma das principais vias de acesso do bairro.

Desde 2016, até o momento, a tecnologia da geomanta já protegeu 152 áreas de risco e está sendo feita a implantação do material em outras 28 localidades. Foram investidos, no total, R$14 milhões por meio da Codesal.

adblock ativo