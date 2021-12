Contêiner cai de carreta e atrapalha o trânsito em Pirajá

Um contêiner carregado de placas de gesso caiu de uma carreta no final de linha do bairro de Pirajá, na manhã desta sexta-feira, 9. Por conta do acidente, o trânsito está lento na região. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanham a situação.

O motorista do veículo, Givaldo Gomes, afirmou que o acidente ocorreu por volta das 6h50, depois que ele passou na região antes de ir para o Porto de Salvador, no Comércio, onde a carga seria entregue no período da tarde. A carreta saiu do Polo de Camaçari.

Não houve feridos. Apenas perdas materiais, como afirmou o motorista. A equipe da Transalvador aguarda um guincho para poder remover o contêiner da via.

Equipe da Transalvador acompanha a situação no final de linha do bairro

Ninguém ficou ferido no acidente; um guincho é aguardado para remover o contêiner

