Consumo abusivo de álcool associado a direção caiu 45%

Estudo do Ministério da Saúde aponta uma mudança de comportamento entre os motoristas brasileiros após aprovação da lei seca, em 2008. Segundo a pesquisa, divulgada na última semana, caiu em 45% o índice de pessoas que dirigem após ingerir bebida alcoólica em nível acima do tolerado por lei.

Segundo o levantamento, o índice de pessoas que bebem e conduzem veículos passou de 2%, em 2007, para 1,1%, no ano passado. Os dados são da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que entrevistou 52,9 mil pessoas maiores de 18 anos em todos os estados no ano passado.

O impacto da nova legislação foi mais forte entre os homens, onde a queda chegou a 47% - passou de 4%, em 2007, para 2,1%, em 2013. Entre as mulheres, o percentual se manteve estável em 0,3%. O levantamento revela que Salvador foi uma das capitais onde houve redução entre os homens. O Ministério da Saúde, no entanto, não tem dados específicos sobre cada cidade, mas apenas das regiões.

Controvérsia

Especialistas consultados por A TARDE concordam que, com a maior rigidez da lei seca (12.760/2012), houve uma mudança de comportamento dos condutores brasileiros em relação a bebida alcoólica associada a direção. No entanto, não acreditam que houve redução de 45% entre quem bebe e dirige. Eles argumentam que, se esta diminuição tivesse ocorrido, o número de mortes também teria reduzido.

"É possível que tenha havido alguma redução a partir da lei seca, mas não de 45%. O álcool é uma das principais causas do número de mortes, que tem crescido no Brasil", afirma a engenheira de tráfego Cristina Aragón.

Por sua vez, a coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Deborah Malta, explica que a redução significativa pode ser atribuída ao rigor da legislação. "Uma lei mais rígida mexe com o comportamento da população", opina.

No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de mortes. Em 2012, 44.812 pessoas morreram no trânsito. No ano passado, foram cerca de 44 mil óbitos.

Comportamento

Na última semana, a equipe de A TARDE passou por áreas boêmias de Salvador, como Rio Vermelho e Pituba, para observar o comportamento dos condutores. Nos largos da Mariquita e de Santana e na Pituba foi possível perceber que muitos condutores ingeriram bebida alcoólica nos bares e saíram dirigindo.

Em conversa com frequentadores de bares, alguns admitem que costumam beber e dirigir, mas a maioria diz que está abolindo a prática em função das penalidades previstas na lei seca (leia quadro ao lado). Os amigos e advogados Samir Santana, 28, e Iuri Damasceno, 34, acreditam que as pessoas estão temerosas de beber e dirigir por conta das penalidades e não pelo risco de acidente.

"É um controle punitivo, não preventivo. A fiscalização deveria vir acompanhada de campanhas de educação", complementa Damasceno.

Um condutor que não quis se identificar confessou que costuma beber e dirigir: "Se for pego numa blitz, me recuso a fazer o teste e depois entro com uma defesa. Já fui pego várias vezes e nunca deu nada", confessou.

Os taxistas Danilo Carvalho, 30, e Eduardo Oliveira, 61, contam que muitos motoristas ainda cometem a infração. "Eles sabem que a blitz termina às 3h e saem depois", diz Oliveira. "Os acidentes são frequentes. Muitos saem dos bares na contramão e provocam batidas", diz Carvalho.

Os aposentados Adelino, 67, e José Raimundo Couto, 69, moradores do Rio Vermelho, relatam que outra mudança de comportamento tem sido a escolha do local para sair. "Agora, estamos procurando locais mais próximos de casa. Podemos voltar andando ou de táxi", diz Adelino.

adblock ativo