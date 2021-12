Consumidores reclamam e falam em mudar hábito

Nas ruas, a notícia da cobrança em definitivo não foi bem recebida por consumidores ouvidos por A TARDE nesta sexta-feira, 19, que prometem boicotar os centros comerciais. "Não pensaram em que já paga por produtos e serviços", disse o administrador Joel Macedo, 44 anos.

Mãe de duas crianças, a empresária Luciana Coutinho, 37 anos, afirmou que vai passar a rever a programação com os filhos. "A gente vai passar a frequentar os estabelecimentos de rua, pois sempre costumo sair com os meninos para lanchar na tarde de sábado. É um absurdo", bradou ela.

Por outro lado, há também quem veja a cobrança como positiva, desde que venha acompanhada de benefícios, como frisa a bancária Juliana Gomes, 32 anos. "As questões que sempre reclamei são quanto à disponibilidade de vagas e a segurança. Se melhorar, por mim, não tem problema", disse a bancária.

A partir do dia 22

Seis dos oito maiores shopping da capital baiana já definiram os valores para a cobrança de estacionamento, prevista para começar na próxima segunda-feira, 22.

Não haverá tarifa cobrada proporcionalmente ao tempo de uso, informou o titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Sílvio Pinheiro.

Entre os que já definiram o preço da tarifa aos consumidores, estão os shopping Center Lapa, Barra, Piedade, Salvador, da Bahia e Salvador Norte. Os estabelecimentos Paralela e Bela Vista ainda não haviam definido o valor da taxa até a publicação desta reportagem.

O visitante que for de carro ao Center Lapa ou ao Piedade vai desembolsar R$ 8 nas duas primeiras horas, mais R$ 3 por hora ou fração adicional. Já os motociclistas pagarão R$ 5 nas duas primeiras horas, mais R$ 2 por hora ou fração extra. Pagamento poderá ser efetuado em dinheiro ou cartões de débito.

No Salvador Shopping, a cobrança para carros custará R$ 6 pelas duas primeiras horas, acrescida de R$ 1 por hora ou fração adicional. Motociclistas pagarão R$ 1 por hora. Nesse estabelecimento, os lojistas serão cadastrados para ter direito ao uso dos estacionamentos.

O Shopping da Bahia, antigo Iguatemi, também cobrará R$ 6 nas duas primeiras horas e R$ 1 por hora subsequente, para carros.

Já as vagas para motocicletas custarão R$ 4 nas duas primeiras horas e R$ 1 por hora subsequente. Caso o cliente perca o ticket, terá de pagar R$ 15.

O consumidor que optar pelo estacionamento VIP, no piso D2, com manobrista, pagará R$ 10 pelas duas primeiras horas e R$ 5, a partir das horas extras. O valor para o pernoite do veículo custará R$ 30, para carros e também motocicletas.

Pagamentos no Shopping da Bahia poderão ser feitos em dinheiro, débito no cartão (autoatendimento) ou por meio de um plano de pagamento do sistema ConectCar - semelhante a pedágios - com adesivo que dá acesso livre nas catracas.

Já no Salvador Norte Shopping, o valor das duas primeiras horas para carros é R$ 5, acrescido de R$ 1 por cada hora ou fração extra. No caso das motocicletas, será cobrado o valor de R$ 1 por hora. Os lojistas desse estabelecimento também serão cadastrados para usar o estacionamento.

Por nota, o Shopping Barra informou que os valores praticados para carros serão de R$ 6, duas primeiras horas, e R$ 1 a cada hora ou fração. Para motos, serão cobrados R$ 4 para as duas primeiras horas e R$ 1 por cada hora ou fração adicional.

Tolerância

Como parte do termo de acordo entre a prefeitura e os estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o poder público conseguiu fazer com que os centros comerciais aumentassem de 15 para 30 minutos o tempo de tolerância para isenção da tarifa.

