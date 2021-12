Consumidor pode trocar lixo por descontos na conta de luz

Moradores de 17 bairros de Salvador poderão participar do projeto "Vale Luz", da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) a partir da próxima segunda-feira, 10. O projeto, segundo a companhia, possibilita a troca de materiais recicláveis por descontos na conta de energia e tem o objetivo de estimular a reciclagem, o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente.

Os caminhões do projeto Vale Luz estarão da segunda-feira, 10, ao sábado, 15, na seguinte ordem: Bairro da Paz, Águas Claras e Pirajá (segunda, 10); Massaranduba, Sussuarana e Paripe (terça-feira, 11); Novos Alagados e Bate Facho (quarta, 12), Pernambués, Alto do Peru e Ilha Amarela (quinta, 13), Jardim das Margaridas, Nova Brasília e Bromélias (sexta, 14) e Costa Azul, Tancredo Neves e IAPI (sábado, 15) [confira abaixo a localização dos caminhões].

As unidades funcionarão das 9h às 15h30, exceto no sábado, quando o atendimento ocorre das 8h30 às 11h30. Metal, papelão, papel e plásticos serão aceitos [veja abaixo tabela de preços por Kg]. Latas de alumínio devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. Os materiais recolhidos são encaminhados à Camapet, coorperativa de coleta seletiva com sede em Massaranduba.

(Divulgação | Coelba)

Além desse serviço, a população contará com cadastro na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz e trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas e também fazer alteração cadastral. Para isso, o cliente deve levar o NIS (Número de Identificação Social), a conta de energia, documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) original e cópia.

Os consumidores também poderão substituir lâmpadas incandescentes por até quatro lâmpadas fluorescentes compactas, mais econômicas, devendo, para isso, levar quatro lâmpadas incandescentes ou quatro florescentes queimadas, estar adimplente e não ter recebido nos últimos três anos lâmpadas da Coelba.

