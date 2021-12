Consultas oftalmológicos gratuitas são oferecidas em Fazenda Grande

Cento e cinquenta senhas para consultas oftalmológicas serão distribuídas para pessoas com mais de 50 anos no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nesta quinta-feira, 13.

O atendimento será realizado na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), localizada na avenida General San Martin, Nº 734. Para participar os interessados deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

As senhas serão entregues a partir das 7h e as consultas realizadas das 8h às 17h. Antes do atendimento, os pacientes passarão por uma triagem de exames para verificar a existência de catarata.

Caso o paciente seja diagnosticado com a doença, ele será encaminhado para uma clínica conveniada para realização do procedimento através do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço é uma parceria entre a GCM e a clínica Dulcemed.

