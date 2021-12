Cônsul-geral dos Estados Unidos visita a capital baiana

O novo cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil, James Story, encerra nesta setxa-feira, 7, a primeira visita oficial feita a Salvador como titular do cargo diplomático no país.

Durante o dia desta quinta, 6, além de visitar projetos educacionais na capital baiana, como algumas iniciativas mantidas pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), e de manter encontros com representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), James Story teve um encontro com o prefeito de Salvador, ACM Neto.

A agenda do cônsul-geral dos Estados Unidos na cidade nesta sexta prevê um encontro com o governador Rui Costa.

Turismo e educação

Durante a reunião com o prefeito, realizada no Palácio Thomé de Souza (Praça Municipal), o cônsul-geral e ACM Neto trataram de questões como o fluxo turístico entre Brasil e EUA e a possibilidade de parcerias na área de educação.

Participantes

Também participaram do encontro na sede da prefeitura a agente consular dos Estados Unidos em Salvador, Heather Marques, e a adida da seção de imprensa do consulado geral, Jessica Simon.

Ainda esteve presente ao encontro o secretário municipal do Escritório Salvador Cidade Global, Jorge Khoury.

