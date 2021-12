Construtores só falam sobre o Habite-se falso após laudo

Antônio Carlos Santos e Solange de Jesus, supostos responsáveis pela construção irregular do Edifício Jardim Brasília, no bairro de Pernambués, se pronunciaram ontem pela primeira vez.

Em nota enviada à imprensa, a dupla afirma estar mantendo contato direto, "desde o princípio", com um membro da comissão dos condôminos do edifício, que corre risco de ruir e afetar outros dois empreendimentos da rua Potiraguá.

O texto também informa que os dois "se reservam ao direito de se manifestar apenas após a conclusão do laudo pericial".

Contatado pela equipe de A TARDE para se defender das acusações de falsificação do Habite-se do empreendimento, Antônio Carlos se recusou a falar.

Fiscalização

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), a identificação da falsidade do documento, emitido pelo órgão após a conclusão de obras, só foi feita após análise técnica. Segundo o diretor de fiscalização, Murilo Aguiar, o número do Habite-se lançado no sistema era de outro prédio, chamado Jardim Piatã.

Além disso, dois técnicos que assinam o documento verificaram que suas assinaturas foram falsificadas. "É difícil identificar que um Habite-se é falso. O ideal é que as pessoas se dirijam à Sucom", orienta Aguiar.

No caso do edifício Jardim Brasília, a obra chegou a ser embargada duas vezes, uma por falta de alvará de construção e outra quando a Sucom verificou que os responsáveis pela obra haviam construído mais andares do que os seis previstos.

"Eles tiraram um alvará de construção, mas verificamos que passaram do limite de andares. Embargamos novamente, para que os responsáveis entrassem com um pedido de alteração do projeto, mas isso foi desrespeitado", conta Aguiar.

Segundo o diretor, a fiscalização desses casos depende da denúncia dos vizinhos. "A Sucom não pode ficar ad eternum em cada obra, fiscalizando se a determinação foi respeitada", defende. Ele afirma que processos serão revistos para identificar casos parecidos e evitar novas fraudes.

