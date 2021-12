Construtora divulga imagem original de edifício na Barra

Após polêmica pela demolição de casarão, a construtora Cosbat Empreendimentos divulgou nova imagem do La Vue, que será erguido no espaço. De acordo com a incorporadora, o residencial de alto luxo na Ladeira da Barra, em Salvador, está fora do poligonal de entorno dos bens tombados do bairro.

A construtora argumenta que obteve o Alvará de Licença de Implantação e a Licença Ambiental Unificada, expedidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Institudo do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

A empresa afirma que o edifício, que terá 24 apartamentos de 259 m² e torre residencial com 107 metros de altura, ocupa área onda já outros prédios acima de 10 pavimentos.

Já a Associação de Amigos e Moradores do bairro (Amabarra) reclama que "um empreendimento deste porte causará severo impacto no meio ambiente, seja no quesito esgotamento sanitário, formação contínua de resíduos, seja pelo congestionamento de veículos numa área onde recentemente se restringiu o fluxo de carros, além dos danos irreparáveis ao patrimônio".

