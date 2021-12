Construções irregulares são demolidas na Estação da Lapa

Não fosse pela permanência de uma residência de pé, a ocupação de um terreno público na entrada da Estação da Lapa teria deixado de existir completamente na manhã desta quarta-feira, 10. Ao todo, nove das 10 habitações que estavam sendo construídas na localidade foram demolidas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do Municípío (Sucom), em ação que deve ter o seu desfecho ao longo da semana. Composta por comerciantes apertados com o valor do aluguel e afoitos por uma solução imediata, a ocupação existia há cerca de dois meses.

Apenas uma das casas que estavam sendo construídas na localidade, chamada de Vale do Tororó, resistiu à operação. A residência só não foi ao chão, junto com as demais construções, porque uma de suas moradoras permaneceu no domicílio durante toda a desocupação. Acompanhada da filha de três anos, a ambulante que se identificou como Neiuara Santos Carvalho, 24, impediu - ao menos temporariamente - que a casa fosse demolida.

"Estava trabalhando quando recebi a notícia que iriam demolir nossa construção. Cheguei a tempo de evitar. Ganho R$70 por semana e não tenho condições de pagar um aluguel. Tudo aqui foi construído com a ajuda de amigos. Terão que derrubar a casa comigo dentro", desabafou. Enquanto a mãe permanecia atenta a uma possível nova chegada da Sucom, na tarde desta quarta, a sua filha dormia em um colchão colocado sobre um conjunto de blocos. Do lado de fora, um dos amigos da Neiuara prometia explodir um botijão de gás na residência, caso os técnicos do órgão municipal voltassem à localidade.

Queixas e leis - De acordo com a Sucom, as paredes que começaram a ser erguidas no local foram suspensas sem nenhum tipo de autorização da Prefeitura, configurando a prática como invasão de terreno público e infração à lei municipal. Baseado no Código de Obras do Município de Salvador (Lei 3.903/88), o órgão relatou, por meio de nota oficial, que obras iniciadas sem a devida licença em áreas de domínio público devem ser demolidas e que os custos da operação devem ser transferidos para o transgressor.

A ocupação do local, inclusive, provoca reclamações de moradores de bairros adjacentes. Por meio de nota enviada à reportagem do Portal A TARDE, a Comissão de Moradores dos Bairros de Nazaré e Tororó conta que "os invasores transformaram a Rua Monsenhor Mesquita (que dá acesso à Estação da Lapa) em um verdadeiro canteiro de obras.

Conforme relato, as construções irregulares que já existiam na localidade obstruem as saídas de vários prédios residenciais das ruas José Duarte e Marujos do Brasil. "Agora os invasores estão transformando em canteiros de obras a entrada da Lapa, atrapalhando mais ainda quem circula no local", completa.

Tensionamentos - O ambulante que se identificou como Roberto Souza Cruz, 25, um dos ocupantes da área que fica em frente à Estação da Lapa, disse que o local invadido está abandonado e que, por isso, quem passa pela região é alvo de constantes assaltos. "Com a nossa chegada aqui isso vai acabar. Essa rua ficará mais movimentada. Na verdade, os moradores que reclamam da invasão estão preocupados que tapemos a visão privilegiada que têm de todo o bairro. Nós garantimos que isso não vai acontecer", minimizou.

Mesmo com a demolição, os moradores que ocuparam o terreno prometem continuar com as construções, mesmo já tendo admitido que tiveram prejuízos de quase R$ 10 mil. "Lula não disse que este é um país de todos? Wagner não disse que essa terra é de todos nós?", ironizou Reginaldo de Jesus, um dos moradores que continuou as escavações na localidade durante toda à tarde. Diante estes tensionamentos, a Sucom afirma que pretende cumprir as determinações legais. " A Superintendência já está programando o retorno ao local para efetuar a demolição (restante)", alertou.

adblock ativo