Construção irregular é concluída mesmo após embargo do Iphan

Mesmo diante de embargo do Iphan, uma construção irregular no alto do sobrado nº 6 foi concluída há um mês em área de preservação rigorosa no Centro Histórico. A obra foi denunciada por A TARDE em janeiro, quando o cômodo, ainda no começo, sem reboco, janelas e telhado, destoava do conjunto arquitetônico da região.

Agora concluído e pintado na mesma cor do prédio, quase não é notado por quem passa pela ladeira do Carmo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) disse que, constatada a continuidade da construção, dias após o embargo, multou o proprietário e encaminhou pedido de providências à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). O valor da multa não foi informado pela assessoria.

O órgão também diz ter oferecido denúncia ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal por meio de ação civil pública contra a responsável. A proprietária do cômodo, Sara Cardoso, 30, justificou que se trata de um quarto construído em caráter emergencial, por causa do desabamento de parte do telhado do imóvel. "Foi a solução que encontrei para me refugiar". Segundo informou Sara, a casa é infestada por cupins, que teriam provocado o desabamento. Por isso, ela decidiu construir uma laje e levantar outro cômodo.

Sara é sobrinha de Antônia Cardoso, 72, proprietária do restante do imóvel, cuja maioria dos cômodos é alugada. Antônia nega, entretanto, que a ampliação tenha como finalidade gerar lucro com o aumento de unidades alugadas. "Aqui é até difícil de achar inquilino, por causa da violência", contou a proprietária.

Por meio de sua assessoria, a Sucom comunicou que numa vistoria no dia 27 de janeiro autuou, embargou e interditou a obra. De acordo com o órgão, os agentes tentaram demolir o cômodo, mas os proprietários não permitiram acesso ao local. Por esse motivo, o processo foi encaminhado ao setor jurídico, sugerindo ação de demolição.

Nega acordo

Sara disse que não fez nenhum acordo com o Iphan ou com a Sucom, mas observou que não houve embargo: "Me disseram que os fiscais estiveram lá, mas a vizinhança não permitiu a entrada, porque eu não estava presente".

Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufba, Márcia Santana lamentou o fato. "As regras não podem ser ignoradas. Acredito que haverá consequências para essas pessoas. Pode até demorar, mas a ordem de demolição um dia vai chegar", assinalou.

