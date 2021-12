As obras do Parque dos Ventos iniciaram na manhã desta sexta-feira, 15, com a presença do prefeito ACM Neto. O espaço será implementado na orla da Boca do Rio, ao lado do futuro Centro de Convenções. O local será utilizado para a pratica de esportes radicais e também para momentos de lazer.

O Parque dos Ventos possui 80 mil metros quadrados de área e contém o projeto feito pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). A previsão é que a obra seja concluída em seis meses, sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). Para a realização deve projeto foram investidos R$7.976.182,05, com recursos municipais.

A área, que antes sediava o Shopping Aeroclube, contará com uma estrutura de 10 metros de altura com atividades de rapel e escalada. Além disso, o Parque dos Ventos terá uma pista de skate street, que visa simular obstáculos como escadarias, rampas e corrimões.

Uma ciclovia de 3 km também será implementada no Parque dos Ventos, incluindo uma pista de pump track, com circuito contínuo, incluindo lombadas, morros de terra arredondados e curvas com inclinação.

Os praticantes de parkour também terão uma área para manter a prática. A estrutura irá permitir que os esportistas possam correr, saltar, trabalhar com equilíbrio e fazer técnicas de escalada.

Uma parede para a prática de escalada também será implementada no local

Da Redação | Fotos: Prefeitura de Salvador Construção do Parque dos Ventos inicia nesta sexta

