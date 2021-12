Construção do Centro de Convenções de Salvador começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira, 6, a construção do Centro de Convenções de Salvador na área do antigo Aeroclube, na Boca do Rio, onde acontece, às 9h30, a assinatura da ordem de serviço para início imediato das obras.

A obra conta com um investimento de R$ 105,2 milhões e será realizada pelo Consórcio CCS. O prazo de conclusão é de um ano.

Segundo a prefeitura de Salvador, o novo equipamento terá caráter multiuso, com capacidade para realizar eventos simultâneos.

