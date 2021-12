Construção de vestiários gera polêmica em Fazenda Coutos

Um dos campos de futebol que estão sendo reformados pela prefeitura na capital tem motivado reclamações dos moradores de Fazenda Coutos (Nova Brasília de Valéria), em Salvador. Os habitantes locais alegam que a construção de um vestiário irá prejudicar a mobilidade da área, uma vez que a rua é estreita.

"Não houve diálogo. O vestiário está causando transtornos para a mobilidade", afirma Edmílson Cruz, presidente da associação local de moradores.



Além disso, há uma preocupação em relação à privacidade das residências. "Não acho adequado um vestiário que fique perto de casas de família com crianças", disse uma moradora, que pediu para não ser identificada.



A assessoria de comunicação da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), responsável pelas obras, informou que está avaliando, junto com a comunidade, a possibilidade de mudar a posição do vestiário, de modo a viabilizar a mobilidade de pessoas e veículos na região.



De acordo com informações da assessoria da Sucop, o equipamento também passa pela requalificação dos alambrados.



Cronograma



A reforma dos equipamentos esportivos está atrasadas. Em dezembro, a previsão da Diretoria Geral de Esporte e Lazer (DGEL) era de que cerca de 100 equipamentos estivessem reformados até este mês.



No entanto, apenas 39 deles estão com obras finalizadas e outros 18, com intervenções em andamento. A nova estimativa de conclusão, segundo o gestor da DGEL, Téo Senna, é para os próximos três meses.

De acordo com Senna, o atraso foi gerado pelos períodos festivos, que obrigaram as obras a serem paralisadas. "Tivemos as festas de final de ano, além do Carnaval. Os serviços tiveram que ser interrompidos em diversos momentos", diz.

Além disso, conforme o gestor, à medida que as obras se encaminhavam, surgiu a necessidade de novas intervenções nos locais, além do previsto.

"Cada campo tem sua especificidade. Em alguns, a Sucop (Superintendência de Conservação e Obras Públicas, responsável por obras em alguns campos e quadras) teve que fazer serviços de esgotamento e drenagem", pontua Senna.

"Em outros, tivemos que fazer também uma praça com equipamentos de ginástica ao lado, pedido feito pela própria comunidade, para ofertar mais opções de lazer, como no caso do campo do Stiep", acrescentou.

De acordo com o gestor municipal, a previsão é de que "até o final do ano 150 espaços serão reformados".

